POL-HST: Verkehrskontrolle auf der Autobahn 20 verlief positiv

Am Sonntag, dem 12.05.2024 führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen eine mehrstündige Verkehrskontrolle auf der A20, Parkplatz Trebeltal durch. Schwerpunkt war die Überwachung des An- und Abreiseverkehrs mit Wohnmobilen, verbunden mit einer Gewichtskontrolle.



Innerhalb von drei Stunden wurden insgesamt 46 Wohnmobile kontrolliert, davon 16 gewogen. Nur ein Fahrzeug hatte eine geringfügige Überladung. Die weitere Kontrolle verlief beanstandungsfrei.



Die eingesetzten Beamten zeigten sich zufrieden, spiegelt das Ergebnis doch eine positive Einstellung der Fahrzeugführer in der Urlaubsvorbereitung und Mitdenken in Bezug auf die Leistungsfähigkeit ihrer Fahrzeuge wieder.



