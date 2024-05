POL-HRO: Pkw in Güstrow durch Feuer zerstört - Polizei geht von Brandstiftung aus

Güstrow (ots) -



Am 13.05.2024, gegen 02:00 Uhr, meldete sich ein Hinweisgeber per

Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass in der Kapellenstraße in

Güstrow ein Fahrzeug in Flammen steht. Bei Ankunft der Einsatzkräfte

bestätigte sich der Vorfall und die gesamte Fahrzeugfront des PKW

stand bereits in Flammen. Durch das zeitnahe Eintreffen der Feuerwehr

konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiten

oder auf andere Gegenstände im Umfeld übergreifen.



Die Polizei hat sofort Maßnahmen zur Sicherung des Tatorts

eingeleitet sowie eine Untersuchung des Fahrzeugs durch einen

Brandursachenermittler veranlasst. Es wird momentan davon

ausgegangen, dass das Feuer durch unbekannte Täter vorsätzlich gelegt

wurde.



Der entstandene Sachschaden am PKW der Marke Audi beläuft sich auf

ca. 6.000EUR.





