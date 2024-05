POL-HRO: Alexandrinenstatue in Ludwigslust durch Verkehrsunfall zerstört

Ludwigslust (ots) -



Am Samstag, den 12.05.2024, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der historischen Innenstadt

von Ludwigslust. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines

mit insgesamt drei Personen besetzten Pkw BMW die Lindenstraße in

Richtung Stadtmitte. Anstatt weiter dem Kreisverkehr zu folgen, fuhr

er verkehrswidrig geradeaus über die Verkehrsinsel und kollidierte

mit der auf einem Steinsockel ruhenden berühmten Alexandrinenstatue.

Diese wurde durch den Aufprall aus der Halterung gerissen, fiel

teilweise auf den Pkw und zerbrach. Nach dem Unfall flüchteten die

drei Insassen zunächst in unbekannte Richtung. Intensive

Fahndungsmaßnahmen führten schließlich dazu, dass sie gefasst werden

konnten. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde ein strafbarer

Atemalkoholwert bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Die

Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 110.000

Euro. Der BMW wurde bei dem Unfall total zerstört. Bei den drei

Insassen handelt es sich um ukrainische Staatsbürger im Alter von 19,

20 und 23 Jahren.





Kai Zeppelin

Polizeiobermeister

PHR Ludwigslust



und



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell