POL-HRO: Brand eines leerhstehenden Objekts

Kavelstorf (ots) -



Am 12.05.2024 gegen 13:15 Uhr wurde der Brand eines leerstehenden

Objekts am Rande der Ortschaft Kavelstorf, an der K19 zwischen

Kavelstorf und Prisannewitz, mitgeteilt. Das Objekt geriet aus bisher

ungeklärter Ursache in Brand. Das Dach des seit Jahren leerstehenden

Objekts war zudem mit Asbest-Platten gedeckt. Durch das Feuer kam es

zu einer gesundheitsschädlichen Rauchentwicklung. Diese breitete sich

in der Folge in Richtung der Ortschaften Klingendorf, Klein Viegeln

und Kavelstorf aus.

Um die Bevölkerung in den angrenzenden Ortschaften zu schützen wurden

durch die Polizei Lautsprecherdurchsagen durchgeführt. Die Anwohner

wurden gebeten, sich in die Häuslichkeiten zu begeben, Türen und

Fenster zu schließen. Zusätzlich wurden Warnhinweise über den

Rundfunk sowie das bundesweite modulare Warnsystem (MoWaS)

verbreitet.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Kavelstorf, Dummerstorf,

Schlage, Prisannewitz und Laage waren mit 60 Kameraden im Einsatz, um

den Brand zu löschen.

Die Kriminalpolizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen

aufgenommen.

Hinweise zur Ursache des Brandes können telefonisch unter Telefon

038209 440 oder über die Onlinewache der Landespolizei M-V mitgeteilt

werden.



gefertigt:

Max Weiße

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Sanitz



verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihaupkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell