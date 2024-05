POL-HRO: Brand in einem Geschäftshaus

Rostock (ots) -



Am 12.05.2024 gegen 06:30 Uhr wurde der Polizei eine Rauchmeldung im

Bereich der Henrik-Ibsen-Straße gemeldet.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurde

festgestellt, dass es im dortigen Bistro "Taner" brennt. Die

Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Ersten

Erkenntnissen nach könnte das Feuer im Toilettenbereich ausgebrochen

sein. Die Rauch- und Rußentwicklung zog durch das gesamte Gebäude.

Die weiteren Nutzer müssen am kommenden Tag das Ausmaß der

Beschädigungen begutachten. Aus diesem Grund können keine Angaben zur

Schadenshöhe gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Brandortarbeit im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.



