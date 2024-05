POL-HRO: Aufmerksame Passanten holen vermissten Vierjährigen aus einem Tümpel im Fischerdorf - Kind ist wohlauf

Rostock (ots) -



Am Abend des 11.05.2024, kurz vor 20 Uhr, meldeten Eltern in

Rostock-Lütten Klein ihren vier Jahre alten, autistischen Sohn als

vermisst. Das Kind spielte auf dem Spielplatz zwischen der

Stockholmer Straße und der Warnowallee als die Eltern ihn

kurzfristig aus den Augen verloren. Mehrere Familienmitglieder

suchten nach dem Jungen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin informierten

sie die Polizei, die sofort mit Suchmaßnahmen begann. Gegen 20:15 Uhr

teilte eine Hinweisgeberin der Einsatzleitstelle der Polizei dann

mit, dass sie ein Kind im Fischerdorf aus dem dortigen Gewässer

geholt habe. Die Überprüfung durch Polizeibeamte des Reviers

Lichtenhagen ergab, dass es sich bei dem Kind um den vermissten

Jungen handelte. Dieser habe nach Angaben von Zeugen zunächst auf

einer Bank gesessen und sich dann mit den Füßen ins Wasser begeben.

Aufmerksamen Passanten fiel der kleine Junge auf, und sie nahmen ihn

bis zum Eintreffen der Polizei in ihre Obhut. Hinweise auf eine

Straftat ergaben sich nicht. Der Kleine konnte nach einer kurzen

Kontrolle im Krankenhaus von seinen Eltern wohlbehalten in die Arme

geschlossen werden.





