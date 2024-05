POL-HRO: Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen vor dem KTC in Rostock - 17-Jähriger Afghane nach Angriff durch arabischstämmige Jugendliche verletzt

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 11.05.2024, kam es gegen 19:30 Uhr vor dem Kröpeliner

Tor Center (KTC) in der Kröpeliner Straße in Rostock zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und

Heranwachsenden. Nach ersten Erkenntnissen schlugen und traten

mehrere arabischstämmige Jugendliche auf einen 17 Jahre alten

Afghanen ein. Der Geschädigte erlitt dabei eine blutige Wunde am

Hinterkopf. Ob hier Waffen zum Einsatz kamen ist gegenwärtig noch

nicht bekannt.

Als die 18 Jahre alte deutsche Freundin des afghanischen Geschädigten

diesem zu Hilfe eilen wollte, wurde auch sie angegriffen und erlitt

eine kleine Schnittwunde an der Hand, die jedoch keiner Behandlung

bedurfte. Mehrere Streifenwagen des Polizeihauptreviers Reutershagen

fahndeten nach den Tatverdächtigen im Innenstadtbereich, trafen sie

jedoch nicht mehr an. Aufgrund der anschließend durchgeführten

Befragungen der Geschädigten und der Zeugen, konnten weitere Hinweise

auf die Täter erlangt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts

einer gefährlichen Körperverletzung laufen. Entsprechende

Strafanzeigen wurden gefertigt. Alle beteiligten Jugendlichen

erhielten nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen einen

Platzverweis für den Bereich um das KTC.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



