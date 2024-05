POL-NB: Hoher Sachschaden bei einem Unfall eines Ackerschleppers mit Gülleanhänger

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 11.05.2024 gegen 16:40 Uhr befuhr ein 53-jähriger deutscher

Fahrzeugführer eines Ackerschleppers mit Gülleanhänger die L 202 aus

Richtung Gielow kommend in Richtung Malchin. In Höhe Hainholz kam

dieser aus ungeklärter Ursache mit seinem Gespann nach rechts von der

Fahrbahn ab und streifte zwei Straßenbäume. Im Anschluss lenkte er

gegen, kam nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr die dortige

Schutzplanke. Das Gespann blieb im dortigen Straßengraben stehen.

Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Gespann war

nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der Gesamtschaden wird auf 40.000,- EUR geschätzt. Die L202 wurde für

die Bergung des Gespanns für ca. eine Stunde vollgesperrt.





