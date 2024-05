POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich und einer leicht verletzten Personen

Bützow (ots) -



Am 11.05.2024 gegen 13:15 Uhr kam es auf der L14 zwischen Zepelin und

Groß Schwiesow zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 72-Jährige Fahrzeugführer die

L14 aus Richtung Zepelin in Richtung Groß Schwiesow. Aus ungeklärter

Ursache kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision

wurde die 73-jährige Beifahrerin eingeklemmt.

Durch Kameraden der Feuerwehr wurde diese aus dem Fahrzeug befreit

und zur weiteren medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst

übergeben. Zur Ermittlung des Unfallherganges ordnete die

Staatsanwaltschaft Rostock den Einsatz der Dekra an. Für die Dauer

der medizinischen Versorgung, Unfallaufnahme und Bergung des

Fahrzeugs war die L14 voll gesperrt. Der Fahrer wurde mit leichten

und die Beifahrerin mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins

Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro

geschätzt.



Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



gefertigt:

Hannes Fichelmann

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Bützow



verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



