POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Rügen (LK Vorpommern-Rügen)

PHR Bergen (ots) -



Am 11.05.2024, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf der L29, zwischen

Kasnevitz und Garz, ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person

schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 81-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines PKW Dacia die L29 aus Richtung Garz kommend in

Richtung Kasnevitz. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach

links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem neben der

Fahrbahn stehenden Baum.

Der 81-Jährige wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt

und dort zunächst durch Ersthelfer versorgt. Durch die eingesetzten

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Putbus wurde er aus seinem

Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in

das Klinikum Greifswald geflogen. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell