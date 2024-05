POL-HRO: 45-jähriger Rostocker beleidigt Frauengruppe aus Berlin und zeigt Hitlergruß

Rostock (ots) -



In den Abendstunden des 10.05.2024 kam es in Warnemünde, Am

Passagierkai, aufgrund eines gezeigten Hitlergrußes zu einem größeren

Polizeieinsatz. Eine 9-köpfige Gruppe von Frauen im Alter zwischen 24

und 48 Jahren, augenscheinlich mit Migrationshintergrund, riefen die

Polizei zu Hilfe, weil sie von einem 45-Jahre alten Rostocker

zunächst beleidigt wurden und er dann den Hitlergruß zeigte. Beamte

des Polizeireviers Lichtenhagen, die von der Bundespolizei und dem

Rostocker Kriminalkommissariat unterstützt wurden, waren zeitnah am

Ort des Geschehens und konnten den Mann antreffen. Gegen den

tatverdächtigen Deutschen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

eingeleitet. Ein Platzverweis gegen den polizeibekannten Mann wurde

erteilt. Bei den geschädigten Damen handelt es sich um deutsche

Staatsbürgerinnen mit Wohnsitz in Berlin.



