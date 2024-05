POL-HRO: Autofahrer gerät in Gegenverkehr - 5 Personen verletzt

Rostock (ots) -



Ein Verkehrsunfall hat am Freitagvormittag (10.05.2024) zu Behinderungen im Rostocker Berufsverkehr geführt.



Gegen 9:30 Uhr wurde die Rostocker Polizei über einen Unfall auf der B103 zwischen den Anschlussstellen Schutower Kreuz und Barnstorfer Ring informiert.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die B103 aus Richtung Schutower Kreuz kommend ich Richtung Barnstorfer Ring. Im Baustellenbereich zwischen beiden Anschlussstellen geriet der 70-jährige Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer Schutzplanke sowie drei entgegenkommenden Fahrzeugen.



Fünf Personen wurden bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



