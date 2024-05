LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Am Mittwoch, den 15. November 2023, kam es um 21:10 Uhr vor der Kneipe „Prestige“ in Rotterdam zu mehreren Schussabgaben, wobei der Geschädigte durch mehrere Schüsse in die Beine schwer verletzt wurde.

Aus nächster Nähe erfolgten durch einen bislang unbekannten Beifahrer aus einem BMW 118i mehrfach Schüsse in die Beine des Geschädigten. Anschließend flüchteten die Täter in dem oben genannten Pkw über Utrecht und überquerten die niederländisch-deutsche Grenze am Grenzübergang Horst gegen 23:30 Uhr.

Der Schütze, der auf den Kameraaufzeichnungen zu sehen ist, konnte bislang nicht identifiziert werden. Auch die mehrfache Ausstrahlung des Falles in der niederländischen Fernsehsendung "Opsporing Verzocht" konnte nicht zur Aufhellung des Sachverhalts beitragen.

Zuletzt wurde neben dem Halter des Pkws, eine männliche Person (wohnhaft in Essen / Nordrhein-Westfalen, Nationalität: türkisch) festgenommen, welche verdächtigt wird den Befehl zur Schussabgabe erteilt zu haben.

Die komplette Fahndung des BKA mit weiteren Informationen, Bildern und den Kontaktdaten der sachbearbeitenden Dienststelle ist hier veröffentlicht.