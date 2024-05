POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der L 041 (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Boizenburg (ots) -



Am 09.05.2024 gegen 20:50 Uhr kam es auf der L 041 zwischen Boissow

und Zarrentin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der

19-jährige alleinbeteiligte Fahrzeugführer kam rechtsseitig von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Infolgedessen wurde er

durch den Rettungsdienst schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss

von Alkohol. Entsprechende strafprozessuale Maßnahmen wurden

eingeleitet.



