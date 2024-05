POL-NB: Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Anklam (ots) -



Am 09.05.2024 um 18:52 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der

K 50 Höhe Abzweig Rosenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Nach

ersten Erkenntnissen befuhr der

21-jährige deutsche Fahranfänger die K 50 aus Richtung Bugewitz in

Fahrtrichtung Neu Kosenow. Kurz hinter dem Abzweig Rosenhagen verlor

er die Kontrolle über seinen PKW Golf und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Daraufhin stieß der PKW mit zwei Straßenbäumen zusammen,

überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Anschließend konnte sich der Fahrzeugführer selbst aus dem PKW

befreien. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen

Wert von 2,28 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme

veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Am PKW und den

Straßenbäumen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 6.000 EUR. Der

Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem

Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren

Ducherow und Neu Kosenow waren mit insgesamt 26 Kameraden vor Ort und

kümmerten sich um die Sicherung des Fahrzeuges.



