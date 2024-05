POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Rostock (ots) -



Gefährliche Körperverletzung mit Messer



Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am 08.05.2024 nach

04:00 Uhr im Blockmacherring Rostock gekommen. Der 19-Jährige

Tatverdächtige habe nach einer verbalen Streitigkeit mit einem

messerähnlichen Gegenstand auf den 17-Jährigen eingestochen und

dadurch im hinteren Schulterbereich verletzt. Der 17-Jährige konnte

nach einer medizinischen Versorgung in die Häuslichkeit entlassen

werden. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Ermittlungen

angetroffen werden. Ebenswo wurde das Tatmittel genutzte Messer

gefunden. Die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand weiterer

Ermittlungen.



Die beiden benannten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



