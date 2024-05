POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses in Techentin

Ludwigslust (ots) -



Am späten Abend des 08.05.2024 erhielt die Polizei gegen 21:30 Uhr

die Information, dass in der Straße "Am Umspannwerk" in Techentin ein

Mehrfamilienhaus brennen soll.

Beim Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung stand der Dachstuhl

bereits in Flammen.

Im Laufe der Rettungsmaßnahmen konnten 13 Bewohner das Haus

unverletzt verlassen. 75 Kameraden umliegender Freiwilliger

Feuerwehren waren mit 15 Fahrzeugen vor Ort um den Brand zu

bekämpfen.

Die Brandursache ist noch unklar. Mitarbeiter des

Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Ludwigslust waren zur

Spurensuche und -sicherung am Brandort im Einsatz. Dieser wurde in

Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird nachfolgend geprüft.

Polizeilich wird der entstandene Sachschaden auf 800.000 Euro

geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der besonders

schweren Brandstiftung.



