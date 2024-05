POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Güstrow

Tarnow (ots) -



Am heutigen Tag ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein schwerer

Verkehrsunfall auf der Glasewitzer Chaussee in Güstrow. Auf Höhe der

Einfahrt zur dortigen OIL-Tankstelle übersah eine Autofahrerin (77

Jahre) nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Motorradfahrer

(21 Jahre), kreuzte dessen Fahrspur und bog in die

Tankstelleneinfahrt ein. Da dem Motorradfahrer augenscheinlich keine

Reaktionszeitmehr blieb, stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen.

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer etwa fünf Meter weit auf

die angrenzende Rasenfläche geschleudert.



Der Motorradfahrer musste mit einen Rettungshubschrauber umgehend ins

Krankenhaus geflogen werden, da er infolge des Unfalls mehrere

Frakturen im Bereich des linken Beines und der rechten Schulter

erlitt. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Die Höhe des

Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR.



Die Straße musste aufgrund der Unfallaufnahme für eine Stunde

vollgesperrt werden.



Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.



Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche

Staatsbürger.







