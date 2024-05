POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Wohnanhänger - Fahrzeugführerin leicht verletzt

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 08.05.2024 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der K21 zwischen

Loissin und Neuendorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein

38-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seiner Beifahrerin (45)

und drei Kindern (10,13,19) mit seinem PKW Audi A4 mit Wohnanhänger,

aus Richtung Loissin in Richtung Neuendorf. Als sich eine 27-jährige

Deutsche mit ihrem PKW VW Polo, welche ihm entgegenkam, sich auf

seiner Höhe befand, löste sich aus bisher ungeklärter Ursache der

Wohnanhänger von dem Audi und geriet in den Gegenverkehr.

Hier kollidierte der Anhänger mit dem VW.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin des VW Polo

leichtverletzt und zur Behandlung ins Klinikum Greifswald verbracht.

Der PKW Polo und der Wohnanhänger waren nicht mehr fahrbereit und

mussten geborgen werden. Es entstand Sachschaden an beiden PKW und

dem Anhänger in Höhe von 17.000 Euro.



Im Auftrag



David Haupt

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell