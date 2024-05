POL-HST: Räuberischer Diebstahl in Grimmen

Grimmen (ots) -



Am Dienstag, dem 07.05.2024 kam es in einem Supermarkt in der Grimmener, Friedrichstraße, augenscheinlich zu einem räuberischen Diebstahl.



Der 19-jährige Tatverdächtige betrat nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 11:15 Uhr den Kassenbereich des Marktes und bezahlte seine auf das Warenband gelegten Artikel. Ein Ladendetektiv beobachtete jedoch, wie er sich offenbar Backwaren unter seine Jacke schob, welche er folglich nicht bezahlte.



Als der 19-Jährige vor dem Verlassen des Geschäftes von dem Ladendetektiv angesprochen und mit dem Diebstahl konfrontiert wurde, wehrte er sich im Zuge dessen und wollte wegrennen. Der Ladendetektiv versuchte dies zu verhindern, so dass es zur Rangelei kam, bei der beide männliche Personen zu Boden fielen. Auch wurden dabei zwei ältere Damen im Nahbereich ebenfalls zu Boden gerissen und leichtverletzt. Beide wurden medizinisch durch Rettungssanitäter versorgt, eine 83-Jährige davon musste zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Ladendetektiv erlitt ebenfalls Verletzungen, er begab sich eigenständig nach dem Vorfall ins Krankenhaus.



Der Tatverdächtige wurde nicht verletzt. Gegen den 19-Jährigen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, aufgenommen.



Alle in dieser Pressemitteilung genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell