POL-GÜ: Schneller Fahndungserfolg nach Totalentwendung in Pastow - Fahrzeugdieb nach 2,5 Stunden in Brandenburg gestellt

Nur 2,5 Stunden nachdem ein Fahrzeug am heutigen Morgen in Pastow bei Broderstorf entwendet wurde, konnte das Fahrzeug samt Dieb auf dem Autobahnkreuz Uckermark (BAB20/BAB11) in Brandenburg durch Einsatzkräfte der Polizei festgestellt werden.



Zuvor wurde das Fahrzeug einer 41-jährigen Deutschen, eine Mercedes C-Klasse, gegen 04:45 im Lindenweg in Pastow entwendet. Da die Geschädigte unverzüglich die Einsatzleitstelle der Polizei informierte, konnten umgehend die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen zum Fahrzeug eingeleitet werden. Gegen 07:15 Uhr konnte der entwendete Mercedes auf Höhe des Autobahnkreuzes Uckermark samt männlichen Tatverdächtigen durch Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei festgestellt werden. Alle weiteren Maßnahmen diesbezüglich dauern gegenwärtig noch an.



Durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock wurde das eingeleitete Ermittlungsverfahren übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell