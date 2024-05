POL-ANK: Fahrzeugführerin entzieht sich Verkehrskontrolle und leistet Widerstand

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Heute Nacht (07.05.2024) gegen 00:15 Uhr beabsichtigten Kollegen des PR Wolgast einen im Stadtgebiet von Wolgast fahrenden PKW Skoda einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Um auf sich aufmerksam zu machen, setzten sie das elektronische Anhaltesignal "Stopp Polizei". Dieses ignorierte die Fahrzeugführerin, beschleunigte ihr Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle durch das gesamte Altstadtgebiet bis auf die Insel Usedom. Hier ignorierte sie weiterhin das nunmehr eingeschaltete Sondersignal, missachtete mehrere Verkehrsregelungen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, Rechtsfahrgebot und Überholverbote und setzte ihre Fahrt bis in die Ortslage Zinnowitz fort. Während der Fahrt wurden zum Teil Geschwindigkeiten von 170 km/h erreicht.

Im Bereich der Zinnowitzer Möwenstraße stellte die Fahrzeugführerin das Fahrzeug dann ab und versuchte nun fußläufig zu flüchten. Dies konnte durch die eingesetzten Beamten verhindert werden. Auf Grund der aktiven Widerstandshandlungen musste die, wie sich nunmehr herausstellte, 28-jährige Frau gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Des Weiteren wurden mutmaßliche Betäubungsmittel bei ihr aufgefunden, was den Straftatverdacht des Fahrens unter Alkohol und/oder berauschenden Mitteln erhärtete. Zum Zwecke der Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ihren Unmut darüber äußerte sie weiterhin mit Tritten und Schlägen gegenüber den eingesetzten Beamten. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin durch einen Tritt ins Gesicht leicht verletzt.

Im Ergebnis dieser Sachlage erwarten die Frau nun mehrere Strafanzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Darüber hinaus besteht der Anfangsverdacht einer Straftat im Sinne des § 315d StGB, hier Absatz 1 Nr. 3 - Verbotene Kraftfahrzeugrennen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell