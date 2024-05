POL-HST: E-Bike gestohlen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Am Donnerstag, dem 02.05.2024 wurden die Beamten des Polizeireviers Barth über den Diebstahl eines E-Bikes informiert. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten der/die bislang unbekannten Täter in der mutmaßlichen Tatzeit zwischen 7:00 und 13:30 Uhr das E-Bike des Modells Husquarna, Extrem Cross 10 im Wert von mehreren Tausend Euro.



Letztmalig wurde das Bike am Rastplatz am Abzweig L211 nach Planitz an der dortigen Holzhütte abgestellt. Das Elektrorad ist blau/weiß und hat ein auffälliges Erscheinungsbild.



Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum derzeitigen Standort des Bikes machen können, werden gebeten, sich schnellstmöglich an die Barther Polizei (038231 / 6720) zu wenden. Auch über jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de können Hinweise gegeben werden.



