POL-LWL: Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Wittenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 04 in Wittenburg ist am Dienstagvormittag ein 39-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war unweit des Kreisverkehrs aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug kippte anschließend auf die Seite. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunglückten anschließend in ein Krankenhaus. An seinem PKW entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einer zeitweiligen Vollsperrung an der Unfallstelle.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell