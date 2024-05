POL-HRO: Fünf Fahrzeuge und ein Bauwagen durch Brände beschädigt - knapp 60.000 Euro Schaden

Rostock (ots) -



In der Nacht von Montag auf Dienstag (07.05.2024) wurden im Rostocker Stadtgebiet fünf Fahrzeuge sowie ein Bauwagen durch Brände beschädigt.



Zunächst wurde der Rostocker Polizei ein brennender Bauwagen im Stadtteil Dierkow gemeldet. Eine halbe Stunde später geriet im Stadtteil Groß Klein ein geparktes Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch die Hitze wurde ein daneben geparkter Pkw beschädigt. Gegen 3.20 Uhr brannte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Toitenwinkel ein Unterstand für Einkaufswagen. Zwei Pkw standen ebenfalls in Flammen, ein drittes Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt.



In allen drei Fällen wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird derzeit auf knapp 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Tatortarbeit und die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Brandsachverständiger untersucht derzeit die Brandorte sowie die beschädigten Fahrzeuge. Das Ergebnis steht noch aus.



Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden eingeleitet. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Sachverhalten besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell