LWSPA M-V: Alkoholisierter Sportbootführer im Hafen Altwarp

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern (ots) -



Am 06.05.2024 um 18:55 Uhr wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast durch die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber informiert, dass eine Segelyacht mit einer offensichtlich unter der Einwirkung von Alkohol stehenden Crew durch den Hafen Altwarb gefahren ist und dort dann an einem Liegeplatz festgemacht hat.Vor Ort in Altwarp konnten die zum Einsatz gebrachten Wasserschutzpolizeibeamten den verantwortlichen Sportbootführer ermitteln.Beim 56jährigen Skipper wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen und weitere Ermittlungen dazu geführt.



Streifendienstleiter der WSPI Wolgast



