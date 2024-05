POL-NB: Einschränkungen im Stadtgebiet am 8.Mai

Demmin (ots) -



Für den 8. Mai sind für Demmin wieder mehrere Versammlungen angemeldet, die sowohl stationär als auch mobil sein werden. Die Polizeiinspektion Neubrandenburg führt daher einen Einsatz, der auch von Kräften aus anderen Behörden unterstützt wird.



Durch die Versammlungen und Einsatzmaßnahmen wird es am 8. Mai ab dem frühen Nachmittag im gesamten Demminer Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen kommen. Insbesondere rund um den Markt und den Hafen. Wir raten daher, den Innenstadtbereich im besten Fall schon ab mittags zu umfahren.



Zudem werden auch mehrere öffentliche Parkplätze bzw. Parkflächen im Bereich der Innenstadt gesperrt sein.



Die Polizei ist vor Ort, damit alle Versammlungsteilnehmer das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen können und um die Beeinträchtigungen für Anwohner so gering wie möglich zu halten.



Die Verkehrseinschränkungen können teilweise bis Tagesende andauern.



Wir bitten auch um entsprechende Mitteilung über die Radiosender.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell