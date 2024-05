POL-ANK: Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus in Eggesin ein

Eggesin (ots) -



Heute Nacht (06.05.2024) gegen 00:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Eggesin und wurden dabei von den Bewohnern überrascht. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein vermutlich angekipptes Fenster im Erdgeschoß des Einfamilienhauses auf und verschafften sich somit unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Offenbar nahmen sie dabei in Kauf, dass sich im Haus die Bewohner befanden, welche sodann auch durch die Täter bzw. die von ihnen mitgeführten Taschenlampen geweckt wurden. Als die Täter dies bemerkten, flüchteten sie in bislang unbekannte Richtung. Die bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass neben den Beschädigungen am Fenster, der Diebstahl mehrerer Schlüssel zu verzeichnen ist. Der Sachschaden beträgt nach vorläufiger Schätzung mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und am Tatort Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet.

Zum Schutz vor derartigen Straftaten bietet die Polizeiinspektion Anklam umfassende Beratungen zum Thema Einbruchsschutz an. Hierfür steht die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle sowohl Firmen als auch Privatpersonen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Für eine unverbindliche Beratung wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die für Terminabsprachen unter 03971 251 3506 oder per E-Mail unter kbs-anklam@t-online.de erreicht werden kann.

Weitere Hinweise und Tipps finden sich zudem auf der Internetseite der Landespolizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/.



