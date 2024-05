POL-NB: Fahndung mit Video nach mutmaßlichem Brandstifter

Neustrelitz (ots) -



Im Zusammenhang mit zwei Bränden in einem leerstehenden Gebäude in der Augustastraße in Neustrelitz im März sucht die Polizei nun mit einem Video nach dem mutmaßlichen Brandstifter. Das Video bezieht sich auf den zweiten Brand und entstand am 23.03.2024 gegen 13 Uhr. Es ist unter folgendem Link abrufbar: https://tinyurl.com/mvcc48h3



Der Mann wurde von Anwohnern gefilmt, als er das brennende Haus fluchtartig in Richtung Bahnhof verließ.



Von mehreren Zeugen wird er wie folgt beschrieben:



- zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß

- dunkle kurze Haare

- rote Jacke

- dunkle Hose

- helle Schuhe

- beigefarbener oder mintgrüner/türkisfarbener Rucksack



Nur die Altersangabe war je nach Zeuge unterschiedlich. Einige schätzten ihn auf 20 bis 25 Jahre, andere meinten, er könnte auch älter als 30 Jahre alt gewesen sein.



Als ein Tatverdächtiger zu dem ersten Brand am 19. März wurde inzwischen ein jugendlicher Deutscher ermittelt. Nach weiteren potenziellen Mittätern wird ermittelt.



Durch die Brände - am 23. März brannte der Dachstuhl, am 19. März der Eingangsbereich - entstand ein Schaden von mehr als 200.000 Euro. Der Bereich um das Gebäude herum musste abgesperrt werden, weil zunächst Einsturzgefahr befürchtet wurde.



Das ehemalige Mehrfamilienhaus steht seit mehreren Jahren leer.



Hinweise zu dem Gesuchten oder mögliche weitere sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258224 oder an die Einsatzleitstelle unter 0395/55822224 oder via Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Pressemitteilung zu den beiden Bränden vom 23.03.2024:



Brand eines leerstehenden Gebäudes in 17235 Neustrelitz



Am 23.03.2024 gegen 13:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße in 17235 Neustrelitz gemeldet. Im selben Haus kam es bereits am Dienstag den 19.03.2024 zu einem Brand. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Das Haus brannte bereits in voller Ausdehnung. Umgehend begannen die Freiwilligen Feuerwehren aus Alt - und Neustrelitz, sowie die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg mit den Löscharbeiten. Diese befinden sich mit 57 Kameraden im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an. Aus diesem Grund ist die Friedrich-Wilhelm-Str. im Bereich der Augustastraße voll gesperrt. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine Unterstützung durch einen Brandursachermittler wird für den morgigen Tag anstrebt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnistand auf ca. 200.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Teefonnummer 03981-258224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell