POL-HST: Trickbetrüger schlagen erneut zu: 75-jährige verliert 17.200 Euro

Landkreis V-R (ots) -



Wieder waren Trickbetrüger auf der Suche nach einem neuen Opfer. Dabei wurde die 75-jährige deutsche Geschädigte aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen telefonisch über einen mutmaßlichen Gewinn informiert, wofür allerdings Depotkosten und Gebühren gezahlt werden sollten.



Die Geschädigte tätigte insgesamt acht Überweisungen über mehrere Wochen in einer Gesamthöhe von 17.200 Euro. Den Gewinn hat sie bis heute nicht erhalten.



Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und rät Betroffenen speziell für solche Fälle direkt aufzulegen und nicht auf die Anweisungen zu hören. Anschließend sollten Sie die nächste Polizeidienststelle informieren, um den Sachverhalt anzuzeigen. Die Auszahlung von Gewinnen ist nicht an die Zahlung von Kosten oder Gebühren gekoppelt. Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug erhalten Sie hier: https://bit.ly/3wvIieT.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell