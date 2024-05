POL-NB: Beginn der Kontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit dem Schwerpunkt ´Zweiradfahrer + Gewerblicher Güter- und Personenverkehr´

Neubrandenburg/Rostock (ots) -



Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen unserer Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!", die in diesem Monat den Schwerpunkt "Zweiradfahrer + Gewerblicher Güter- und Personenverkehr" haben.



In den Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg wurden seit Jahresbeginn 255 Unfälle mit Zweiradfahrern gezählt, zwei Personen erlagen dabei ihren Verletzungen. 26 Zweiradfahrer wurden schwer verletzt. Angesichts dieser Zahlen ist es wichtig, neben den Kontrollen auch präventive Maßnahmen zu ergreifen. Im Rahmen der verstärkten Kontrollen werden insbesondere folgende Aspekte überprüft:



- Einhaltung der Verkehrsregeln



- Benutzung der Schutzausrüstung wie Helme und Reflektoren



- Gültigkeit der Führerscheine und Versicherungen



- Technischer Zustand der Fahrzeuge, einschließlich Beleuchtung

und Bremsen.



In diesem Zusammenhang wird die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Monat Mai einen Schwerpunkt auf die Zweiradfahrer legen. Gleichzeitig wird auch der gewerbliche Güter- und Personenverkehr kontrolliert.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell