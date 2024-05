POL-NB: Waldbrand im Bereich Hintersee, LK VG

PR Ueckermünde (ots) -



Am 05.05.2024 gegen 19:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg über einen Brand im Bereich Hintersee,An der Jagdwirtschaft 3,informiert. Der Hinweisgeber sah von Weitem einen Feuerschein. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlbeck, Hintersee und Eggesin konnte der Waldbrand festgestellt und gelöscht werden. Es brannte Unterholz/Wiese auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmetern. Durch den Löscheinsatz konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Es sind keine Personen verletzt oder Gebäude beschädigt worden. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



