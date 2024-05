POL-NB: Verkehrsunfall auf der K11 zwischen Groß Kiesow und Müssow (LK VG) mit zwei schwerverletzten Personen

Wolgast (VG) (ots) -



Am 04.05.2024, gegen 12 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 11 zwischen Groß Kiesow und Müssow zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein PKW alleinbeteiligt gegen einen Baum fuhr. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der 88-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW befuhr die K11 aus Groß Kiesow kommend in Richtung Müssow. In der Ortschaft Sanz Hof 6 kam der Fahrzeugführer des VW, vermutlich auf Grund von Sekundenschlaf, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW frontal gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrzeugführer, als auch seine 61-jährige deutsche Beifahrerin schwer verletzt. Beide Insassen, die aus der Region stammen, wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen durch Rettungskräfte in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht.

Am PKW VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Neben dem Einsatz von Beamten des Polizeirevieres Wolgast zu Unfallaufnahme waren auch Rettungskräfte aus Greifswald und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sanz und Groß Kiesow zur medizinischen Behandlung und Rettung der Verletzten vor Ort.



