POL-HRO: Witterungsbedingte Unfälle im Bereich des PP Rostock

In den späten Nachmittags- und Abendstunden des 03.05.2024 kam es im

Bereich des Polizeipräsidiums Rostock zu örtlichen Starkregenfällen

und Gewittern.

Im Zeitraum von 16:00 Uhr und 23:30 Uhr ereigneten sich dadurch fünf

größere Verkehrsunfälle durch eine den Witterungsbedingungen nicht

angepasste Geschwindigkeit bzw. Aquaplaning.



Gegen 16:00 Uhr geriet ein BMW-Fahrer auf der Doberaner Landstraße in

Rostock-Diedrichshagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen

Baum. Zum Unfallzeitpunkt war Starkregen im Bereich. Der Fahrer blieb

unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird polizeilich auf 15.000

Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Doberaner Landstraße

aus Richtung Warnemünde in Richtung Diedrichshagen bis 16:45 Uhr

halbseitig gesperrt werden.



Gegen 18:00 Uhr kam der 57-jährige Fahrer eines Mercedes auf der BAB

20 kurz hinter der Anschlussstelle Dummerstorf in Richtung Stettin

aufgrund der unangepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und

prallte in die Außenschutzplanke. Der Schaden beläuft sich auf ca.

25.000 Euro.



Auf der BAB 14 überschlug sich gegen 18:40 Uhr die 28-jährige

Fahrerin mit ihrem BMW. Diese befuhr die BAB 14 zwischen den

Anschlussstellen Schwerin-Ost und Schwerin-Nord in Fahrtrichtung

Wismar.

Auch hier führte eine nicht angepasste Geschwindigkeit zum Abkommen

von der Fahrbahn nach rechts, der Kollision mit einem Leitpfosten und

dem Überschlagen des Pkw. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer

verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Schwerin gefahren.

Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde gegen 20:30 Uhr geborgen und die

Fahrbahn in Richtung Wismar wieder vollständig freigegeben. Der

Unfallschaden wird auf 37.000 Euro geschätzt.



Gegen 19:10 Uhr folgte ein weiterer Unfall auf der BAB 20.

Ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die BAB 20 in Richtung Rostock.

Etwa mittig zwischen den Anschlussstellen Wismar-Mitte und Kreuz

Wismar kam der 47-Jährige mit seinem Pkw aufgrund von Aquaplaning

nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Bankette. Nach

einer ersten Einschätzung blieben alle drei Fahrzeuginsassen

unverletzt wurden aber zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Wismar

verbracht. Der Fahrverkehr wurde bis 21:00 Uhr halbseitig an der

Unfallstelle vorbeigeleitet.

Einsatzkräfte der FFW Beidendorf und Dorf Mecklenburg waren an der

Unfallstelle ebenfalls im Einsatz.

Der Unfallschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



Auf der BAB 24 folgte um 23:30 Uhr ein weiterer Witterungsunfall. Der

30-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter befuhr die BAB 24 in

Richtung Berlin. Kurz hinter der Anschlussstelle Neustadt-Glewe kam

das Fahrzeug aufgrund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab

und prallte in die Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge kippte

das Fahrzeug auf die Seite und kam quer über beide Fahrstreifen in

Richtung Berlin zum Liegen.

Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer

Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Schwerin gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Zur Durchführung der Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen

musste die Fahrbahn in Richtung Berlin bis ca. 01:10 Uhr voll und bis

etwa 03:00 Uhr halbseitig gesperrt werden.



