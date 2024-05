POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen LKW und Radfahrerin

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.05.2024 erhielt die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg um 13:00 Uhr einen Notruf mit der Information eines schweren Verkehrsunfalls in der Neubrandenburger Innenstadt.



Demnach befuhr ein LKW-Fahrer die Woldegker Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor dem Friedrich-Engels-Ring wollte der 60-jährige Fahrzeugführer an der Ampelkreuzung nach rechts in die Alfred-Lylthall-Straße abbiegen. Hierbei übersah er die in gleiche Richtung fahrende Radfahrerin und kollidierte mit dieser.



Die 62-jährige Deutsche wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.



Der bisher geschätzte entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro.



