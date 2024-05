POL-ANK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 72-jährigem Ueckermünder

Ueckermünde (ots) -



Der seit dem 01.05.2024 in Ueckermünde vermisste 72-jährige Mann konnte im Rahmen der deutsch-polnischen polizeilichen Zusammenarbeit in einem Stettiner Krankenhaus festgestellt werden. Hierhin hatte sich der Vermisste auf Grund gesundheitlicher Probleme begeben. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.



