POL-GÜ: Verkehrsunfall führt zur kurzfristigen Vollsperrung der B105 in Bargeshagen

Güstrow/ Bargeshagen (ots) -



Am Freitagmorgen kam es auf der B105 in Bargeshagen zu einem Auffahrunfall, bei dem letztlich eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger Deutscher befuhr gegen 08:00 Uhr mit seinem VW die Hauptstraße aus Richtung Bad Doberan kommend in Fahrtrichtung Rostock, als er den vor ihn verkehrsbedingt haltenden Mercedes nicht rechtzeitig wahrnahm und auf diesen auffuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 42-jährige, syrische Fahrzeugführerin leicht und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Bad Doberan verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B105 kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 08:50 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000EUR geschätzt.



