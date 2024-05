POL-LWL: Stoßdämpfer lösten sich während der Fahrt - Fahrer von Kleinkraftrad stürzte

Crivitz (ots) -



Weil sich ein Bauteil während der Fahrt von seinem Kleinkraftrad plötzlich löste, war am Donnerstagabend ein 46-jähriger Mann auf der B 392 zwischen Crivitz und Wessin mit dem Fahrzeug gestürzt. Der Verunglückte erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde. Ein Zeuge brachte den leicht verletzten Mopedfahrer daraufhin in ein Krankenhaus. Dem Spurenaufkommen zufolge ist davon auszugehen, dass sich die vorderen Stoßdämpfer (sogenannte Teleskopgabel) samt Vorderrad vom Rahmen des Mopeds gelöst haben und der Fahrer daraufhin stürzte. Unklar ist bislang noch, warum sich das Fahrzeugteil lösen konnte.



