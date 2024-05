POL-NB: Vermisste 73-Jährige weiterhin verschwunden

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei sucht in Neubrandenburg weiter mit allen verfügbaren Mitteln nach einer 73-Jährigen, die - wie bereits berichtet - mittlerweile leider seit Montagabend vermisst wird.



Heute sind Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Waldeck, Taucher der Berufsfeuerwehr Stralsund und Neubrandenburg und Beamte der Wasserschutzpolizei im Einsatz gewesen, um die Frau zu finden.



Durch bisherige Suchmaßnahmen (Einsatz von Fährtenhunden) liegen Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt im Bereich des Tollensesees vor. Der Suchbereich wurde am heutigen Tag erweitert, sodass mittlerweile nahezu der gesamte Uferbereich landseitig abgeprüft wurde. Seeseitig waren Taucher und Schlauchboote in dem Bereich im Einsatz. Leider blieben auch Befragungen in der Nachbarschaft und im Nahbereich erfolglos.



Wir bitten weiterhin alle Spaziergänger im Bereich des Tollensesees um besondere Aufmerksamkeit.

Sämtliche Beobachtungen von Passanten könnten wichtig sein und der Polizei weiterhelfen. Wer die Frau gesehen haben könnte, meldet sich bitte umgehend im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder bei der Einsatzleitstelle unter 0395/55822224.

Nähere Informationen, wie eine Personenbeschreibung und ein Foto der Vermissten, sind unter folgendem Link aufrufbar:

https://tinyurl.com/yl52f98d



