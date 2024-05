POL-ANK: 16-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Ueckermünde schwer verletzt

Ueckermünde (ots) -



Heute (02.05.2024) gegen 13:00 Uhr kam es auf der Chausseestraße in Ueckermünde zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Dabei befuhr ein 62-jähriger Deutscher mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Chausseestraße in Ueckermünde aus Richtung Tierpark kommend in Richtung Zentrum. Die 16-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad über den Parkplatz eines Discounters und bog dann ordnungswidriger Weise nach links, auf den sich dort befindlichen Fahrradweg ab. Hierbei kam es zu einem Beinahe-Unfall mit einer ordnungsgemäß fahrenden Radfahrerin. Die 16-Jährige, die mit höherer Geschwindigkeit unterwegs war, musste stark abbremsen und wich auf die Fahrbahn aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß fahrenden Pkw Mercedes-Benz, infolgedessen die Radfahrerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Die 16-Jährige musste durch einen Rettungswagen ins Klinikum nach Ueckermünde gebracht werden. Das Fahrrad wurde geborgen und den Eltern übergeben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.200 Euro.



