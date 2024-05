Presseeinladung: Christian Pegel überreicht Förderung für Gerätehaus

Innenminister Christian Pegel wird am Mittwoch an Karsten Rähse, Bürgermeister der Gemeinde Blankenhof im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 85.000 Euro für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Chemnitz überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 8. Mai 2024, 16 Uhr

Ort: Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Chemnitz,

Schloßstraße 5a 17039 Blankenhof

Mit dem Vorhaben erfolgt der Umbau des Feuerwehrhauses einschließlich der Umnutzung des ehemaligen Jugendclubs zum Feuerwehrgerätehaus. Im ehemaligen Jugendclub werden der Umkleidebereich sowie die Sanitäranlagen für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, ein Schulungsraum sowie das Büro für die Wehrführung barrierefrei untergebracht. Somit kann die vorhandene Fahrzeughalle nur noch als solche mit Lagerbereich genutzt werden.

Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf rund 330.000 Euro.