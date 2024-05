Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Förderzusage für Feuerwehr Jabel

Am Mittwoch überreicht Landesinnenminister Christian Pegel an den Bürgermeister Johannes Güssmer der Gemeinde Jabel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine Förderzusage in Höhe von 155.000 Euro für den Kauf eines neuen Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Jabel.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 8. Mai 2024, 14 Uhr

Ort: Dörphus Fritz Reuter, Hoher Damm 13 a

17194 Jabel

Das neue Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung und wird ein 26 Jahre altes Feuerwehrfahrzeug ersetzen.