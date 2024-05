POL-HRO: Verkehrseinschränkungen aufgrund mehrerer Autokorsos erwartet

Rostock (ots) -



Für den bevorstehenden Samstag, 04. Mai 2024, sind im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock mehrere Fahrzeugkorsos, aufgrund derer zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten sind, angemeldet.



Ein zentraler Fahrzeugkorso startet gegen 14:30 Uhr auf dem Festplatz am Wismarer Bürgerpark, führt durch mehrere Stadtteile Wismars bis zur Kopenhagener Straße. Im Wismarer Stadtgebiet ist daher am Samstagnachmittag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Im Anschluss, ab 16:00 Uhr, findet im Bereich des Alten Hafens eine angemeldete Versammlung statt.



Zusätzlich sind Fahrzeugkorsos aus Ribnitz-Damgarten sowie Hagenow, die sich am Fahrzeugkorso in Wismar beteiligen wollen, angemeldet. Der Korso aus Ribnitz-Damgarten wird gegen 10:30 Uhr am dortigen Marktplatz starten und über die B 105, und somit durch die Hansestadt Rostock, nach Wismar zum Festplatz führen. Der Fahrzeugkorso aus Hagenow wird ab 09:30 Uhr in der dortigen Robert-Bosch-Straße starten und über die B 321, durch Schwerin und weiter über die B 106 zum Wismarer Festplatz fahren.



Verkehrsteilnehmer sollten sich auf den betroffenen Strecken am Samstagnachmittag stellenweise auf längere Fahrzeiten einstellen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell