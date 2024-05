POL-HRO: Bevorstehende Verkehrseinschränkungen aufgrund eines Buskonvois in Rostock

Rostock (ots) -



Aufgrund eines veranstaltungsbezogenen Buskonvois wird es am kommenden Freitag, 03. Mai 2024, zu Verkehrseinschränkungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock kommen.



Zwischen 10:45 Uhr und 15:00 Uhr kann es an folgenden Straßenabschnitten temporär zu Sperrungen kommen: Hansemesse - Groß Kleiner Damm - Schmarler Damm - B105 - Warnowtunnel - Zum Südtor - Am Seehafen - Ost-West-Straße.



Kräfte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern werden den angemeldeten Buskonvoi begleiten. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Verkehrseinschränkungen in ihren Planungen zu berücksichtigen, sich auf Wartezeiten einzustellen oder die benannten Bereiche zu umfahren.



