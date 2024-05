POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall und wird dabei leicht verletzt

Bergen/Rügen (ots) -



Am 01.05.2024 ereignete sich um 18:27 Uhr in Putbus ein

Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 67-jährige Rüganer mit

seinem Fahrrad nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem er einem

Poller ausweichen wollte. Dabei verlor er das Gleichgewicht und

kollidierte mit einem vorbeifahrenden PKW Mercedes-Benz.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Kopf verletzt. Die

75-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW blieb unverletzt. Durch

den Unfall entstand am PKW ein Schaden von etwa 1000 Euro. Während

der Unfallaufnahme wurde bei dem Radfahrer ein Atemalkoholwert von

1,49 Promille festgestellt und anschließend eine Blutprobenentnahme

durchgeführt.

Ein Ermittlungsverfahren gegen den Radfahrer wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs wurde eingeleitet.



