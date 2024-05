POL-NB: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten und einem Leichtverletzten in Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Mittwoch, den 01.05.2024 gegen 15:50 Uhr kam es auf dem Körkwitzer

Weg in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwer-

und einem Leichtverletzten.



Der 29-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Audi musste an einer

Einmündung auf dem Körkwitzer Weg verkehrsbedingt anhalten. Die

ebenfalls in Richtung Stadtmitte fahrende deutsche Fahrzeugführerin

eines Pkw VW bemerkte dieses stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf.



Durch den Zusammenstoß wurde die 33jährige Fahrerin des VW

schwerverletzt und musste ins Krankhaus verbracht werden.



Der Fahrer des Audis erlitt nach eigenen Angaben einen Schock. Eine

ärtzliche Behandlung am Ort wurde abgelehnt. Der 27jährige deutsche

Beifahrer des Audis blieb unverletzt.



Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt

ca. 25.000 Euro.



Der Körkwitzer Weg wurde für eine Stunde voll gesperrt.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



