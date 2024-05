POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Kutsche mit zwei verletzten Kindern auf der B109 bei Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 01.05.2024 ereignete sich um 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen

einem PKW und einer Pferdekutsche auf der B109 zwischen Heilgeisthof

und Greifswald.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger deutscher

Fahrzeugführer eines PKW Ford die B109 aus Richtung Greifswald

kommend in Richtung Heilgeisthof. Als ein 81-jähriger deutscher

Fuhrmann einer Pferdekutsche die B109 überqueren wollte, kam es zum

Zusammenstoß beider Beteiligten.



Zwei deutsche Fahrzeuginsassen des PKW, ein zweimonatiger Säugling

und ein zweijähriges Kind, wurden bei dem Unfall leichtverletzt und

zur weiteren Behandlung in die Universitätsmedizin Greifswald

gebracht. Zudem erlitten zwei Pferde bei dem Zusammenstoß

Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.200 EUR.



Gegen den 81-jährigen Kutscher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell