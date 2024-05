POL-NB: Suchgebiet nach 73-Jähriger konkretisiert

Details anzeigen Foto: Übersicht Suchbereich Tollensesee Foto: Übersicht Suchbereich Tollensesee

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei sucht in Neubrandenburg weiter mit allen verfügbaren Mitteln nach einer 73-Jährigen, die - wie gestern berichtet - mittlerweile leider seit Montagabend verschwunden ist.



Der Polizeihubschrauber, die Diensthunde und die Hunde der Rettungsstaffel "Vier Tore" und auch Kräfte der Wasserschutzpolizei waren und sind unermüdlich im Einsatz, um die Frau zu finden.



Wir haben durch Dienst- und Rettungshunde eine Spur in Richtung des Tollensesees. Möglicherweise war die Vermisste dort spazieren. Daher bitten wir alle Spaziergänger im Bereich des Tollensesees (Augustabad und im Bereich der Karte - siehe Anhang) um besondere Aufmerksamkeit.



Auch die Wasserschutzpolizei wird heute wieder auf dem See bzw. im Uferbereich im Einsatz sein, ebenso die Hunde.



Außerdem gibt es Hinweise, dass sie sich auch im Bereich des Bethanien-Centers aufgehalten haben könnte.



Sämtliche Beobachtungen von Passanten könnten wichtig sein und der Polizei weiterhelfen. Wer die Frau gesehen haben könnte, meldet sich bitte umgehend im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder bei der Einsatzleitstelle unter 0395/55822224.



Nähere Informationen, wie eine Personenbeschreibung und ein Foto der Vermissten, sind unter folgendem Link aufrufbar:



https://tinyurl.com/22mdla5v



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell