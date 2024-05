POL-HRO: Brand mehrerer Transporter

Teterow (ots) -



In den späten Abendstunden des 30.04.2024 wurde durch mehrere

Hinweisgeber ein Brand in der Nähe des Bahnhofes in 17166 Teterow

gemeldet. Die sofort eingesetzten Polizei- und Feuerwehrkräfte

konnten dort, auf einem Sandparkplatz, drei in Vollbrand stehende

Transporter feststellen. Der Brand konnte ohne Gefährdung anderer

Personen oder Sachen gelöscht werden. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Brandstiftung

eingeleitet. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000

EUR.



Zeugen, welche sich am 30.04.2024 zwischen 22:00 Uhr und 22:45 Uhr am

Bahnhof in Teterow aufgehalten und ungewöhnliche Beobachtungen

gemacht haben, werden aufgerufen sich im Polizeirevier Teterow unter

der 03996-1560, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die

Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.



gefertigt:

Jonas Ehmke

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Teterow



verantwortlich:

Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



