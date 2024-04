POL-NB: Dreister Autofahrer ohne Führerschein hinter dem Steuer

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 29.04.2024 stellten die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg ein Fahrzeug fest, welches den Beamten aus einer vergangenen Verkehrskontrolle bereits bekannt war. Am Ende der Personen- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige syrische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Die Beamten kontrollierten den Mann im Stadtgebiet von Neubrandenburg. Er gab an, dass er seine Geldbörse und somit auch seinen Führerschein momentan nicht bei sich hätte. Er zeigte ein Foto seines angeblichen Führerscheins auf seinem Handy vor. Aufgrund des dort abgebildeten Lichtbildes kamen den Beamten Zweifel auf.



In der weiteren Folge wurde der Syrer mehrfach darüber belehrt, dass er ohne eine gültige Fahrerlaubnis nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Daraufhin knickte der junge Mann ein und äußerte, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis wäre.



Die Identität des Beschuldigten konnte in der weiteren polizeilichen Maßnahme geklärt werden. Der vorgezeigte Führerschein gehörte einem Freund des 22-Jährigen.



Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und es wird ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell